Infortunio Bastoni e Dimarco, accertamenti per i difensori dell’Inter

Accertamenti per Bastoni e Dimarco in mattinata: le ultime sulle condizioni dei due giocatori in vista della sfida contro il Real

Stamattina, insieme a Stefano Sensi, anche Alessandro Bastoni e Federico Dimarco si sottoporranno ad alcuni accertamenti per verificare le condizioni in vista dell’importante esordio in Champions League contro il Real Madrid.

Il difensore dell’Inter ha saltato la trasferta di Genova per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, l’esterno ha invece accusato solo crampi e le sue condizioni non sembrano preoccupare Inzaghi. A riportalo è il Corriere dello Sport.