Infortunio Bellanova, brutte notizie per l’Atalanta: gli esami hanno confermato la lesione. Ecco i tempi di recupero del giocatore della Dea

Infortunio Bellanova, gli esami hanno confermato una lesione muscolare al bicipite femorale e per lui si prospetta uno stop di un mese



L’infortunio di Bellanova rappresenta una vera tegola per l’Atalanta, che perde uno dei suoi esterni più dinamici proprio nel momento in cui il calendario inizia a farsi complicato. Il giocatore nerazzurro si è sottoposto agli esami diagnostici dopo il problema muscolare accusato durante la sfida di Champions League contro il Chelsea, lasciando subito intuire che non si trattasse di un semplice fastidio. La diagnosi arrivata da Zingonia ha confermato i timori dello staff tecnico e dei tifosi.

Le condizioni dell’esterno sono infatti più serie del previsto. L’ex Torino ha riportato una lesione muscolare di grado compreso tra il primo e il secondo livello al bicipite femorale destro, un infortunio che richiede prudenza, tempi di recupero ben scanditi e una gestione attenta per evitare ricadute. Secondo le prime valutazioni, l’infortunio di Bellanova dovrebbe costringere il giocatore a un periodo di stop stimato tra le quattro e le cinque settimane. Si tratta di un’assenza che pesa, soprattutto considerando il contributo che il laterale stava dando in termini di corsa, intensità e capacità di strappo sulla fascia.

Le partite che Bellanova sarà costretto a saltare delineano chiaramente l’impatto del suo stop. L’esterno non sarà disponibile per gli impegni contro Cagliari, Genoa, Inter, Roma, Bologna e Torino: un blocco di sfide delicate, tra campionato e lotta per le zone alte della classifica, in cui Palladino dovrà necessariamente trovare alternative credibili. La speranza del club è di recuperarlo per il 16 gennaio, nella trasferta sul campo del Pisa, anche se molto dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio di Bellanova e dalla risposta del muscolo nelle prime settimane di riabilitazione.

Al posto dell’ex granata, Raffaele Palladino sembra orientato a dare spazio a Nicola Zalewski, che potrebbe essere utilizzato con continuità nel ruolo di esterno mancino. Il giovane polacco porta caratteristiche diverse rispetto a Bellanova, ma ha già dimostrato di poter interpretare la fascia con personalità, offrendo soluzioni sia in fase di progressione sia negli inserimenti offensivi. Questa obbligata rotazione potrebbe rappresentare anche un’occasione di crescita per lui, mentre l’Atalanta attende il rientro del titolare.

L’infortunio di Bellanova arriva in un momento delicato della stagione, ma lo staff medico appare fiducioso sulla possibilità di un recupero completo senza strascichi. L’obiettivo è riportare il giocatore in campo nelle migliori condizioni, consapevoli che il suo ritorno sarà fondamentale per il prosieguo del cammino nerazzurro in campionato e in Europa.