Infortunio Berisha: si ferma il centrocampista del Lecce. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Infortunio Berisha: stop per il centrocampista del Lecce. Le condizioni e quanto potrebbe rimanere ai box

Pessime notizie dall’infermeria per il Lecce e per tutto l’ambiente giallorosso. La sfortuna si accanisce su Medon Berisha, costretto ad alzare definitivamente bandiera bianca. L’annata calcistica del giovane talento si chiude qui, nel peggiore dei modi, a causa di un grave e inaspettato problema muscolare che compromette i piani del club pugliese.

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La dinamica dello stop e il comunicato del club

Il club salentino ha diramato una nota ufficiale per fare totale chiarezza sulle condizioni cliniche del proprio tesserato, spegnendo di fatto le speranze di un recupero a breve termine. Il comunicato riporta testualmente la gravità della diagnosi:

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, nella seduta d’allenamento in differenziato di sabato scorso, ha riportato un infortunio al retto femorale destro. Nella giornata odierna il calciatore si è sottoposto a controllo strumentale che ha evidenziato una lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. Si tratta purtroppo di un infortunio intervenuto in una zona differente da quella interessata dalla precedente lesione, occorso in una fase di cauta riatletizzizione, recentemente intrapresa a seguito degli ultimi soddisfacenti esami strumentali.”

Questo nuovo stop rappresenta una vera e propria doccia fredda, considerando che il ragazzo stava lavorando intensamente per rientrare in gruppo. La nuova lesione del tendine ha purtroppo colpito una fascia muscolare differente, rendendo vani i recenti progressi fisici.

Il viaggio in Finlandia per il possibile intervento chirurgico

La delicatezza del trauma richiede ora il parere di luminari di caratura internazionale nel campo dell’ortopedia sportiva. La società ha infatti tracciato il prossimo, fondamentale, iter medico per il giocatore:

“Il giocatore mercoledì prossimo si sottoporrà ad una consulenza specialistica in Finlandia dal Prof. Lempainem, per valutare l’opportunità di intervento chirurgico, che sarà eventualmente effettuato nella giornata di giovedì.”

Le conseguenze: stagione in corso terminata in anticipo

La mazzata definitiva per la tifoseria e per lo staff tecnico arriva in chiusura del bollettino medico. Il Lecce precisa che: “In ogni caso è da escludersi un rientro del calciatore durante la stagione in corso”.

Per Medon Berisha inizia ora un lungo, delicato e faticoso percorso di riabilitazione. L’allenatore dovrà fare a meno di una pedina utilissima nelle rotazioni di centrocampo per tutto il resto del campionato, obbligando la squadra a trovare rapidamente nuove soluzioni tattiche per sopperire a questa pesante defezione in mezzo al campo.