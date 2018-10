Infortunio Bernardeschi: l’esterno della Juventus si ferma per un problema muscolare, è in dubbio per la sfida di sabato contro il Cagliari

Infortunio Bernardeschi: l’esterno bianconero si ferma per un affaticamento al muscolo psoas che in mattinata lo ha costretto a svolgere un allenamento personalizzato. Al momento è in dubbio la sua disponibilità per la gara contro il Cagliari di sabato sera, dove invece tornerà Mandzukic – oggi al lavoro completamente in gruppo – dopo l’infortunio alla caviglia. Oggi lavoro differenziato anche per Chiellini, come spiegato dal comunicato ufficiale della Juventus: «Dopo due giorni di riposo, seguiti alla vittoria a Empoli, la Juve è tornata al lavoro questa mattina al JTC Continassa, per cominciare a preparare la partita di sabato sera contro il Cagliari all’Allianz Stadium. Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla, lavoro supplementare, invece, per chi non ha giocato sabato. Si è allenato completamente con la squadra Mario Mandzukic, e per buona parte della seduta anche Khedira. Personalizzato il lavoro anche per Bernardeschi (per un affaticamento al muscolo “psoas”), e per Giorgio Chiellini, che in via precauzionale per un affaticamento al flessore destro non ha giocato sabato, e che da domani riprenderà gradualmente con la squadra. A proposito di domani: allenamento al mattino alla Continassa, con una partitella con la Under 23».