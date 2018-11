Infortunio Boateng, sostituito al 60′ per un problema alla caviglia

Infortunio Boateng, il ghanese esce per Sensi. Caviglia a rischio

Brutte notizie per il Sassuolo di De Zerbi. Sotto per 2-1 contro il Parma nel derby emiliano, i neroverdi hanno dovuto rinunciare anche a Kevin Prince Boateng. Il ghanese, 4 gol e 1 assist in campionato quest’anno, è stato sostituito al 60′ da Sensi. Per il centrocampista – attaccante del Sassuolo si teme un problema alla caviglia, che potrebbe tenerlo fuori per la prossima gara. Un bel problema per De Zerbi, che ha in Boateng uno dei migliori giocatori della squadra. Ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati in seguito.