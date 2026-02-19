Infortunio Boloca, intervento riuscito per il calciatore del Sassuolo! Le sue condizioni e il recupero

Infortunio Boloca: intervento riuscito per il centrocampista del Sassuolo. Ecco le sue condizioni e tutte le ultime novità

Nella giornata di ieri il calciatore Daniel Boloca è stato sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita con successo, ha previsto una pulizia meniscale e l’applicazione di un trattamento PRP (Platelet-Rich Plasma), finalizzato a favorire la rigenerazione dei tessuti e a ottimizzare i tempi di recupero.

L’intervento si è svolto senza complicazioni e il giocatore ha già iniziato la fase post-operatoria sotto la supervisione dello staff medico. Nei prossimi giorni Boloca intraprenderà un percorso riabilitativo personalizzato. La nota del club neroverde:

COMUNICATO – Nella giornata di ieri il calciatore Daniel Boloca si è sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia per la pulizia meniscale e PRP del giniocchio sinistro.

Il calciatore nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo.