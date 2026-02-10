Infortunio Borrelli, si ferma l’attaccante del Cagliari: ecco le sue condizioni, la nota del club

Infortunio Borrelli, tegola per il Cagliari: le condizioni dell’attaccante nella comunicazione del club

Il Cagliari deve fare i conti con l’infortunio di Gennaro Borrelli. L’attaccante rossoblù ha riportato una distrazione ai flessori della coscia destra, problema che lo terrà ai box nei prossimi giorni.

Non arrivano buone notizie nemmeno per Alessandro Deiola. Il centrocampista sta seguendo un percorso di terapie a causa del riacutizzarsi del fastidio al retto femorale della coscia destra.

La situazione dell’infermeria, dunque, si complica per il Cagliari, che dovrà valutare i tempi di recupero dei due giocatori in vista dei prossimi impegni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

COMUNICATO – “I rossoblù sono rientrati questa mattina da Roma per iniziare al CRAI Sport Center la preparazione alla gara contro il Lecce, match della 25ª giornata del campionato di Serie A, in programma lunedì 16 febbraio (ore 20.45) all’Unipol Domus.

La seduta odierna è stata caratterizzata da due gruppi di lavoro: i calciatori più impiegati ieri sera in gara hanno svolto una sessione di scarico tra palestra e campo; per gli altri attivazione e lavoro aerobico. Lavori atletici individuali per Yerry Mina.

Hanno svolto terapie Alessandro Deiola, per via del riacutizzarsi del fastidio al retto femorale della coscia destra, e Gennaro Borrelli: gli accertamenti a cui è stato sottoposto l’attaccante hanno evidenziato una distrazione ai flessori (coscia destra). Le condizioni dei due calciatori verranno monitorate e rivalutate dallo staff medico del Club. La ripresa degli allenamenti è stata fissata per giovedì 12, al mattino.“