Infortunio Bremer, il brasiliano lascia il campo in Galatasaray Juve: le condizioni del difensore. Bianconeri in allarme: al suo posto Gatti

Non c’è pace per la retroguardia della Juventus nell’inferno del Rams Park di Istanbul. Oltre alla complessità del risultato in bilico, il tecnico Luciano Spalletti deve fare i conti con una tegola pesante che arriva direttamente dal rettangolo verde. Al minuto 28 della sfida di Champions League contro il Galatasaray, si sono registrati problemi fisici per Gleison Bremer. Il possente centrale brasiliano si è accasciato improvvisamente dopo un intervento difensivo, richiedendo l’ingresso immediato dello staff sanitario.

La diagnosi preliminare appare preoccupante: il leader della difesa bianconera ha avvertito una fitta al flessore della coscia destra. Nonostante un disperato tentativo di rimanere in partita per non abbandonare la squadra in un momento critico, la gravità dell’infortunio ha avuto la meglio sulla volontà del calciatore. Al 34′, il difensore si è arreso ed è stato costretto alla sostituzione, lasciando il campo a Federico Gatti. Nelle prossime ore verranno svolti gli esami strumentali per valutare i tempi di recupero.

