Infortunio Buongiorno, brutte notizie per il Napoli! Ecco quanto starà fuori il difensore - Calcio News 24

Infortunio Buongiorno: lesione muscolare e stop di 25 giorni. La situazione in casa Napoli

L’infortunio di Alessandro Buongiorno rappresenta una nuova tegola per il Napoli e per il tecnico Antonio Conte. Il difensore centrale, arrivato in estate dal Torino, si è fermato nel corso dell’amichevole vinta contro il Pisa. Un problema fisico che, sebbene di lieve entità, lo costringerà a uno stop di circa 25 giorni, privando il club partenopeo di un elemento importante nel reparto arretrato.

I primi segnali di allarme erano arrivati subito dopo il match, ma è stato il responso degli esami strumentali a confermare le preoccupazioni. L’infortunio di Buongiorno è stato diagnosticato come una lesione di basso grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Una problematica muscolare che, pur non essendo grave, necessita di riposo e di un percorso di riabilitazione controllato per evitare ricadute.

L’assenza del centrale ex Torino arriva in un momento delicato per il Napoli, che si prepara alla difficile trasferta di San Siro contro il Milan. Conte dovrà dunque fare a meno di Buongiorno, anche se potrà contare sul ritorno di Amir Rrahmani, rientrato in gruppo dopo il suo recente stop durante la pausa per le Nazionali. Sarà proprio Rrahmani a far coppia con Juan Jesus nella difesa a quattro prevista per la sfida con i rossoneri.

Oltre all’impatto sull’assetto tattico del Napoli, l’infortunio di Buongiorno ha conseguenze anche in ottica Nazionale. Il CT Gennaro Gattuso dovrà infatti rinunciare al difensore per i prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali. Un’assenza pesante, considerando l’importanza crescente che Buongiorno ha avuto negli schemi azzurri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rientro del difensore potrebbe avvenire tra circa 3 settimane, con l’obiettivo di essere disponibile per la partita contro il Torino, la sua ex squadra. Sarebbe un ritorno dal forte valore simbolico, oltre che sportivo.

Nel frattempo, il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero presso il centro medico del Napoli. Lo staff sanitario monitora giorno per giorno le sue condizioni per evitare complicazioni e garantire un rientro al 100%.

L’infortunio di Buongiorno rappresenta quindi una battuta d’arresto imprevista, ma il club resta fiducioso in un recupero rapido e completo del suo difensore.