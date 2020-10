Infortunio Calhanoglu: trauma distorsivo alla caviglia per il centrocampista rossonero che dovrà saltare tre partite

Non arrivano buone notizie per il Milan di Stefano Pioli. Hakan Calhanoglu ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia nell’ultimo allenamento. Infortunio che lo terrà out per le sfide contro Celtic, Roma e Sparta Praga.

Lo staff sanitario del Diavolo spera di recuperarlo per la sfida del 1 novembre contro l’Udinese. Attesa per il comunicato del Milan.