Infortunio Celik, tegola per Mourinho: le sue condizioni

Tegola in casa Roma per quanto riguarda le condizioni dell’esterno Celik, Mourinho dovrà fare a meno di lui per diverso tempo.

Con un comunicato la società giallorossa ha dato conferma delle condizioni. Celik ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro dopo uno scontro con Mancini. Tempi di recupere non specificati.