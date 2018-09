Il Milan spera di riavere presto a disposizione il terzino destro ma senza fretta. Infortunio Conti: le ultimissime sul recupero

Quando ritorna in campo Andrea Conti? Il terzino destro classe 1994 di proprietà del Milan è ancora alle prese con il doppio infortunio al ginocchio. Il giocatore è stato operato per la seconda volta ad aprile e il club rossonero ha deciso di non correre alcun rischio. Non c’è fretta e non si correranno rischi: il terzino destro, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, tornerà in campo a novembre. Il calvario sta per terminare. Infortunio Conti: le ultimissime.

Il giocatore potrebbe tornare per la sfida con la Juventus prevista per l’11 novembre oppure potrebbe tornare a disposizione contro la Lazio, due settimane più tardi, dopo la sosta. Il ritorno con la Lazio sarebbe la chiusura del cerchio: nel settembre del 2017 non prese parte alla trasferta dell’Olimpico e lì iniziò il suo calvario. A oltre un anno di distanza il cerchio può chiudersi. Il Milan attende il ritorno del suo terzino destro. Il classe ’94 ha collezionato solo 5 presenze in rossonero: 3 nei preliminari di Europa League, 2 in Serie A. Ora Andrea vuole riprendersi il Milan: i Conti stanno per tornare.