Infortunio Correa, guai per l’Inter: a rischio anche per la Champions

Infortunio Correa, guai per l’Inter: l’attaccante argentino sarebbe a rischio anche per il match di Champions con il Porto

Come scrive il Corriere dello Sport, Joaquin Correa non giocherà il derby di questa sera per un problema ai flessori, che lo costringerà dunque a seguire la sua Inter da casa. Ma non solo.

Il problema, infatti, potrebbe essere più grave del previsto e l’attaccante argentino potrebbe saltare anche il match d’andata con il Porto, valevole per gli ottavi di Champions League.