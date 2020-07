Infortunio Correa: brutte notizie per Inzaghi e per l’attaccante della Lazio. Ecco l’esito degli esami strumentali

Brutte notizie arrivano dall’infermeria biancoceleste. Come riportato infatti da Sky Sport, l’esito degli esami di Joaquín Correa ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio.

L’argentino dovrà fermarsi per almeno 15-20 giorni. Difficile quindi recuperarlo per il big match contro la Juventus, in programma il 20 luglio.