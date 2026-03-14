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Infortunio Cremaschi, c’è lesione! L’esito degli esami: il comunicato del Parma
Infortunio Cremaschi, c’è lesione! L’esito degli esami: il comunicato del Parma sulle sue condizioni dopo lo stop col Torino
Brutte notizie in casa Parma per Carlos Cuesta, allenatore dei ducali, dopo l’infortunio accusato da Benjamin Cremaschi, centrocampista statunitense uscito nei primi minuti della sfida contro il Torino.
Gli esami confermano il problema al ginocchio
Come ha reso noto il club emiliano nel comunicato diffuso dopo gli accertamenti, gli esami strumentali e la visita ortopedica hanno evidenziato una lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro.
Nei prossimi giorni sarà deciso l’iter
Il Parma valuterà ora il percorso più adatto per il recupero del giocatore, compresa l’ipotesi di un intervento chirurgico. Un’altra assenza pesante per Cuesta in un momento delicato della stagione.
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IL COMUNICATO – «In seguito all’infortunio rimediato nella gara di ieri Torino-Parma, Benjamin Cremaschi è stato sottoposto nella giornata di oggi ad esami strumentali ed a visita ortopedica che hanno evidenziato la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni verrà stabilito l’iter necessario volto alla ripresa dell’attività agonistica, compresa una valutazione chirurgica».
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