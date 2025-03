Infortunio Davies, brutte notizie per il terzino del Bayern Monaco! Rottura del crociato: salta la partita contro l’Inter

Infortunio Davies, brutte notizie per il calciatore del Bayern Monaco! C’è la rottura del crociato: out per la partita contro i nerazzurri

Simone Inzaghi e la sua Inter, dopo la sosta per le nazionali, si ritrovano in un periodo intenso e pieno di impegni. Oltre alla Serie A e alla Coppa Italia, i nerazzurri dovranno affrontare anche la sfida di Champions League, con il Bayern Monaco come avversario nei quarti di finale. Una partita importante in cui i tedeschi dovranno rinunciare ad Alphonso Davies.

Il terzino sarà costretto a uno stop lungo, di circa sei mesi, dopo la rottura del legamento crociato rimediata nel corso della partita di Nations League tra Canada e Stati Uniti, terminata 2-1. Dopo l’infortunio, Davies è tornato a Monaco per approfondimenti, che hanno però confermato i sospetti iniziali: la lesione al legamento. A riportare la notizia è stata la BILD.