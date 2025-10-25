Infortunio De Bruyne, Conte trema! Il centrocampista belga segna il rigore, ma si tocca la gamba: c’è preoccupazione per le sue condizioni

Infortunio De Bruyne, Conte trema! Il belga costretto a uscire dal campo dopo il rigore realizzato. Sensazioni negative per un altro infortunio che aggrava la lista già lunga

Il Napoli può certamente essere soddisfatto per il successo contro l’Inter e per la ritrovata vetta della Serie A, ma c’è anche una brutta notizia che ha macchiato la gioia per la vittoria al Maradona: l’infortunio di Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga è stato costretto a uscire dal campo a fatica dopo aver trasformato il rigore che ha portato in vantaggio i partenopei.

Un problema evidentemente muscolare, che verrà approfondito nelle prossime ore. Tuttavia, a giudicare dalla presenza di De Bruyne in stampelle al termine della partita, le sensazioni non sono certo positive. Con molta probabilità, il giocatore sarà costretto a un lungo stop, che lo terrà lontano dal campo per alcune settimane.

L’infortunio di De Bruyne si aggiunge alla lunga lista di problemi fisici che hanno colpito il Napoli in questa stagione. In estate, Romelu Lukaku si era fermato, costringendo la società a intervenire sul mercato per acquistare Rasmus Hojlund, anch’egli attualmente fuori. Il Napoli ha dovuto fronteggiare anche l’infortunio di Matteo Politano, che è stato compensato dalla sosta, mentre quello di Stanislav Lobotka è ancora in corso, con il regista slovacco che non è ancora rientrato. Per una partita, anche Scott McTominay è stato fermo, mentre prima di lui si sono fermati Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno. E prima del match contro l’Inter, Alex Meret ha subito una frattura al piede, un altro stop che aggrava ulteriormente la situazione.

Una condizione che non farà sicuramente piacere a Antonio Conte, il quale dovrà valutare la situazione e cercare soluzioni per far fronte a queste numerose assenze. Un’ipotesi potrebbe essere l’arretramento di McTominay nella sua posizione naturale. Una soluzione attutata per il finale della gara contro l’Inter.