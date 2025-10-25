Napoli Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Napoli News
Napoli Inter 0-0 LIVE: rigore per il Napoli!
Napoli Inter, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 18:00 allo Stadio Maradona! Segui il LIVE qui
Atmosfera caldissima al Maradona per Napoli–Inter, big match dell’8ª giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte arriva all’appuntamento dopo la sconfitta di misura contro il Torino (1-0), mentre i nerazzurri guidati da Cristian Chivu si presentano forti del successo esterno per 0-1 sulla Roma.
Il pareggio del Milan contro il Pisa (2-2) ha reso la sfida ancora più cruciale: chi vincerà oggi balzerà in vetta alla classifica, superando proprio i rossoneri.
Segui con noi la cronaca testuale in diretta di una partita che promette scintille.
SEGUI IL LIVE DI NAPOLI INTER SU INTERNEWS24
FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-1-4-1): 32 Milinkovic-Savic; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola; 6 Gilmour; 21 Politano, 99 Anguissa, 11 De Bruyne, 8 McTominay; 7 Neres. A disposizione: 25 Ferrante, 55 Spinelli, 3 Gutierrez, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang. Allenatore: Antonio Conte.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
