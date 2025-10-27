Infortunio De Bruyne, l’esito dell’esami conferma l’entità dello stop! Ecco quanto starà fuori il centrocampista belga. I dettagli

Infortunio De Bruyne, arriva la conferma dall’esito dell’esami: ci sarà un lungo stop per il centrocampista belga. Ecco quanto starà fuori

Kevin De Bruyne dovrà affrontare un lungo stop a causa di un infortunio subito durante il match contro l’Inter. Il centrocampista del Napoli, che aveva siglato il rigore del vantaggio al Maradona, è stato costretto a chiedere il cambio al 37′ a causa di un forte dolore muscolare. La sua smorfia di dolore aveva subito suscitato preoccupazione, e le brutte sensazioni sono state confermate dai risultati degli esami strumentali effettuati nella giornata di lunedì.

Lesione al bicipite femorale

Gli esami hanno rivelato che De Bruyne ha subito una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore belga dovrà affrontare un lungo periodo di recupero, con i tempi stimati tra 3 e 4 mesi. Ora, insieme allo staff medico, il giocatore dovrà decidere se sottoporsi a un intervento chirurgico o seguire una terapia conservativa, come ha scelto recentemente Romelu Lukaku.

Il Napoli ha reso ufficiale la situazione con un comunicato.

PAROLE – «In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo».

