Infortunio De Bruyne, Napoli in apprensione per la stessa ex City! Possibile lesione al bicipite femorale: ecco quali sono i rischi!

Infortunio De Bruyne, il belga si ferma di nuovo, preoccupano i precedenti e la cicatrice alla coscia destra, ma gli esami chiariranno

Una città col fiato sospeso, come descrive la Gazzetta dello Sport. Kevin De Bruyne, stella del Napoli, è uscito anzitempo durante il match contro l’Inter, con un infortunio che potrebbe trattarsi di una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Un problema che mette in serio dubbio la sua stagione, con le sensazioni iniziali che non fanno presagire nulla di buono. La situazione, infatti, è alimentata dai precedenti infortuni del centrocampista belga.

Il paradosso per De Bruyne e il Napoli

Il momento è drammatico: De Bruyne è tornato a trovarsi nel cuore di un incubo che aveva avuto inizio dopo la vittoria della Champions League con il Manchester City, quando dovette lasciare il campo prematuramente in finale, per poi sottoporsi a un’operazione alla coscia destra. Ora, quella stessa zona del corpo potrebbe aver ceduto di nuovo, e la paura di un nuovo intervento chirurgico è forte, con la certezza di un lungo stop se gli esami confermassero la gravità della situazione.

Dopo l’operazione del 2023, De Bruyne aveva saltato le prime 30 partite della stagione tra club e nazionale, mentre lo scorso anno si era fermato per 44 giorni, mancando 12 partite. L’infortunio di ieri ha lasciato De Bruyne visibilmente scosso, uscito dal campo aiutato dai sanitari del Napoli, con barella prima e stampelle poi. Tutti segnali che portano a pensare a un altro stop lungo, di almeno due o tre mesi, se non dovesse essere necessario un nuovo intervento.

Il rischio di perdere un altro faro

Per Conte, tecnico del Napoli, la perdita di De Bruyne sarebbe una pesante tegola. Il belga è stato l’uomo su cui la squadra ha puntato per dare il via a una nuova era di successi, con la Champions come obiettivo. Inoltre, il Napoli rischia di restare corto a centrocampo, già privo di Frank Zambo Anguissa che partirà per la Coppa d’Africa (dal 21 dicembre al 18 gennaio in Marocco). Anche senza De Bruyne, Conte dovrà cercare soluzioni alternative per affrontare un periodo cruciale della stagione, che include la Supercoppa di Riad, senza i suoi due fari principali.

Possibili soluzioni

In attesa degli esami, il Napoli potrebbe anche dover valutare la possibilità di sostituire De Bruyne nella lista Champions con uno tra Mazzocchi o Marianucci, o forse provare a ingaggiare Lukaku, anche se il suo ritorno non è imminente. L’importante sarà mantenere un equilibrio in campo, anche se le difficoltà fisiche di Lukaku, Rrahmani, Buongiorno e Hojlund non hanno mai permesso a Conte di schierare una squadra al completo. Nonostante i guai fisici, il Napoli rimane primo in Serie A e continua a lottare per i suoi obiettivi.