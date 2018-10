Infortunio De Rossi: il capitano giallorosso lascia il campo zoppicante nel big match con il Napoli

Daniele De Rossi, capitano della Roma, è uscito al 42‘ del primo tempo per un infortunio. Il centrocampista italiano ha provato a restare in campo, per pochi minuti, ma alla fine, zoppicante, ha dovuto cedere il posto a Cristante. Per De Rossi il mese di ottobre è assolutamente da dimenticare dal punto di vista degli infortuni e ora è anche costretto a lasciare la sua squadra in un match decisamente complicato. Dopo il vantaggio iniziale, infatti, la Roma ha subito la reazione del Napoli.