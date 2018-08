Infortunio per Mattia Destro: il giocatore dovrebbe saltare le prime due giornate di campionato

Problemi fisici per Mattia Destro: l’attaccante del Bologna, che è stato costretto a saltare il match di Coppa Italia contro il Padova giocato ieri, ha riportato uno stiramento del retto femorale. Il giocatore, come riportato anche dallo stesso club emiliano sul proprio sito ufficiale, dovrebbe restare fermo per circa due settimane. Ciò vuol dire che con ogni probabilità l’attaccante ex Roma e Milan potrebbe tornare a disposizione di Filippo Inzaghi per la terza giornata di Serie A Tim, quella in programma allo Stadio Dall’Ara contro l’Inter.