Il Frosinone conferma la rottura del crociato sinistro per Dionisi. A giorni verrà programmato l’intervento chirurgico per il giocatore

Il Frosinone sconfitto per 4 a 0 dall’Atalanta nella prima partita stagionale in Serie A dovrà fare a meno per molto tempo di Federico Dionisi. L’attaccante del club laziale si è infortunato nella sfida di Coppa Italia contro il Sud Tirol, vinta per 2 a 0 in altoaltesini, e dagli esami strumentali eseguiti sabato scorso non arrivano buone notizie. Il Frosinone ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale che «l’attaccante ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro». Il giocatore verrà quindi sottoposto ad un intervento chirurgico «che verrà programmato nei prossimi giorni». Solitamente per questo tipo di infortuni è richiesto un periodo di recupero di circa 6 mesi.

In attesa di ritrovare Dionisi, il Frosinone si scaglia con forza contro gli insulti ricevuti sui social network dopo la contestata partita contro il Palermo nella finale di ritorno dei playoff di Serie B del 16 giugno scorso. La contestazione subita subita dopo la gara avrebbe potuto costare ai laziali il ritorno in Serie A. Il club tramite Instagram ha comunicato di aver inviato alle autorità giudiziarie i commenti ingiuriosi ricevuti e di aver richiesto per queste persone una sorta di “DASPO elettronico”.