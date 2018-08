Frosinone: il club comunica la decisione di avvalersi del DASPO elettronico

Pugno duro del Frosinone che ha reso nota la decisione di ricorrere al DASPO elettronico per punire tutti coloro che chi offendono il club online

Il Frosinone, reduce dal KO in trasferta nella prima gara di Serie A contro l’Atalanta, ha informato sui propri canali social di aver preso dei provvedimenti online da parte dei tifosi. La società gialloblù, difatti, con un comunicato stampa diffuso sul proprio profilo Twitter ha reso nota la decisione di inviare tutti i commenti ritenuti ingiuriosi alla magistratura per avvalersi del DASPO elettronico, la nuova sanzione introdotta da quest’anno per punire chi offende le società di calcio online.

Questo il comunicato pubblicato dal club laziale sul proprio profilo: «Sui social del Frosinone Calcio ognuno ha sempre potuto esprimere il proprio parere con estrema libertà. Accettiamo critiche, consigli e sfottò purché questi restino tali. A questo punto siamo costretti a dire basta! Basta a chi tenta in ogni modo di infangare il nome della società, con una rabbia inaudita, senza alcun rispetto. Il Frosinone calcio che tutti i commenti ingiuriosi presenti sui nostri canali social sono stati inviati alle autorità giudiziarie, le quali stanno provvedendo al riconoscimento degli utenti ritenuti responsabili con conseguente possibilità di avvalersi del DASPO elettronico».