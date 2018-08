Insulti la squadra sui social? Da quest’anno rischi il Daspo!

In Serie A è in arrivo il Daspo digitale: i club potranno punire i tifosi che esagerano sui propri social finanche arrivando alla decisione di lasciarli fuori dallo stadio

Non c’è pace per i tifosi, specie quelli più facinorosi. Non parliamo soltanto dei soliti zotici violenti per cui già in passato sono stati presi provvedimenti più o meno seri, ma anche dei cosiddetti “leoni da tastiera”, ovvero tutti quei tifosi che sono soliti attaccare la propria squadra – o ancora meglio, le altre – ed i calciatori via social. Per costoro infatti a partire da questa stagione di Serie A potrebbe esserci una vera e propria gogna. Parliamo della possibilità, per ogni singola società italiana, di potersi avvalere di un Supporter Liason Officer, ovvero di un vero e proprio controllore digitale che monitori i commenti sulle pagine social ufficiali del club.

Lo strumento messo a disposizione della società italiane da quest’anno servirà ad evitare le cosiddette “shitstorms”, ovvero la sequela di insulti gratuiti, sparati spesso senza nemmeno una ragione valida, degli utenti tramite social. Come? Prendendo eventualmente ad esame provvedimenti anche pesanti: si parte sì dalla possibilità di un semplice richiamo, ma si potrebbe arrivare, secondo le indiscrezioni riportate stamane dai giornali, finanche alla mancata emissione dei biglietti in vista delle partite casalinghe, quindi ad un vero e proprio Daspo digitale come per i tifosi più violenti. Resta solo da stabilire quand’è che si parla di veri e propri insulti e quando invece si esercita semplicemente – magari in maniera un po’ accalorata – diritto di critica. Non proprio un aspetto secondario…