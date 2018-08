Juventus, effetto Ronaldo: venduti quasi 13mila biglietti per la gara contro il Chievo

In poche ore sono stati staccati quasi 13mila biglietti per il match Chievo-Juventus, gara d’esordio ufficiale di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera

Non accenna a placarsi l’effetto Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’entusiasmo dei tifosi bianconeri è alle stelle e l’attesa cresce per l’esordio del fenomeno portoghese con la maglia della Vecchia Signora. La prima gara di CR7 con la Juventus sarà il 12 agosto nella classica amichevole estiva precampionato a Villar Perosa, divenuta un simbolo per la società che viene disputata sin dagli anni 30. Per l’occasione sono stati che vedrà di fronte Juventus A e Juventus B i biglietti online sono già stati tutti venduti.

Il vero esordio, in gare ufficiali, per Ronaldo sarà esattamente quasi una settimana dopo, il 18 agosto in occasione della prima giornata di Serie A in trasferta contro il Chievo Verona. Anche in questo caso, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’effetto CR7 si è fatto nuovamente sentire: i biglietti per il match contro i Clivensi, messi in vendita ieri, sono andati quasi in fumo. Piattaforma listicket completamente intasata e ben 12.814 tagliandi venduti in neanche un giorno con il sold out dello stadio Bentegodi di Verona, dunque, quasi vicino.