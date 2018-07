Cristiano Ronaldo pronto all’esordio con la Juve il 12 agosto. Biglietti online esauriti, i tifosi chiedono l’apertura dell’Allianz Stadium

Effetto Cristiano Ronaldo anche su Villar Perosa! Le visite mediche del portoghese hanno mobilitato quasi 3000 persone e in tanti, tantissimi, sono pronti a dirigersi verso Villar Perosa, sede della prima partita (amichevole) di CR7 in maglia Juve. I biglietti online sono già andati in fumo. La tradizionale amichevole che segna l’abbraccio della famiglia Agnelli alla squadra fin dagli Anni 30 diventa l’occasione per circa 5000 tifosi di assistere da vicino alle prodezze dei propri idoli bianconeri con tanto di ormai consueta invasione di campo che interrompe la gara prima del novantesimo.

Le richieste sono elevatissime (terminati i biglietti online, si possono acquistare ancora i pochi biglietti rimasti presso la tabaccheria Merlo di Villar Perosa o presso il distributore Kerotris a San Germano Chisone) e per questo i tifosi bianconeri hanno iniziato a chiedere alla società di prendere in considerazione l’idea di spostare la sede della partita anche perché c’è una sola strada che attraversa la valle e che le strutture non sono certo pensate per ospitare folle oceaniche. L’idea dei tifosi è quella di una visita a Villar Perosa da parte della squadra in mattinata, così da mantenere invariata la tradizione per poi spostarsi in serata allo Stadium per giocare l’amichevole, la prima di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. La Juventus per il momento non ha preso in considerazione questa ipotesi ma molto presto dovrà valutare la fattibilità di giocare la prima amichevole, con CR7 in campo, in una struttura ospitale ma così piccola.