L’ex capitano del Chievo Sergio Pellissier tornerà a giocare a 43 anni

L’ex capitano del Chievo Verona Sergio Pellissier ritornerà a indossare gli scarpini a 43 anni. Tornerà a giocare in terza categoria nella società di cui è presidente e fondatore, la FC Clivense. Di seguito, le sue parole a Sky Sport.

PELLISSIER – «Avevo promesso di fare una presenza in questa squadra e mi piace mantenere le promesse. Mi auguro di non fare brutta figura, perché dopo 3 anni di inattività… La problematica più grande non è scattare, ma è sapere che non puoi più farlo come prima: io basavo le mie qualità sullo scatto, ora devo gestirmi in altri modi. Mi auguro che la categoria mi aiuti a non fare brutta figura.

Sembra fatto apposta. Sarà la penultima partita di campionato. In queste due settimane mi sono allenato: era necessario, mi allenerò anche la prossima settimana per poter dire di aver fatto il mio.

Giocherò davanti. Sono nato attaccante e morirò attaccante: mi piace tirare, fare gol, esultare. Non so se riuscirò a farlo ma ci proviamo. Il bello è quello che viene dopo il gol: prima speri, poi sfoghi tutto. L’ultima partita di Serie A mi è dispiaciuto uscire. Solo dopo ho capito che Di Carlo lo fece per concedermi l’ultimo saluto dei tifosi. Io non volevo, ma a posteriori ha avuto ragione lui».