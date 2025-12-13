Infortunio Djimsiti, brutte notizie per Palladino: il difensore dell’Atalanta è uscito per un problema fisico. Le sue condizioni

Infortunio Djimsiti: tegola per Palladino e per l’Atalanta. Il difensore ha lasciato la sfida contro i sardi anzitempo. Ecco le sue condizioni

Brutte notizie in casa Atalanta, dove l’attenzione è tutta concentrata sull’infortunio di Djimsiti, un imprevisto che rischia di complicare i piani di Raffaele Palladino in una fase delicata della stagione. Il difensore nerazzurro è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso della sfida contro il Cagliari, lasciando spazio a grande preoccupazione sia nello staff tecnico sia tra i tifosi.

L’episodio si è verificato all’inizio del secondo tempo di Atalanta-Cagliari, quando Djimsiti ha accusato un problema muscolare improvviso. Dopo pochi minuti di gioco, il centrale difensivo ha richiamato l’attenzione della panchina, segnalando un fastidio evidente al flessore della coscia destra. Palladino non ha voluto correre rischi e ha deciso di effettuare immediatamente il cambio, inserendo Ahanor al suo posto.

Secondo le prime indiscrezioni, l’infortunio di Djimsiti riguarda proprio il flessore destro, una zona particolarmente delicata per un calciatore che basa il proprio gioco su intensità, forza fisica e continui cambi di direzione. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali di rito, che serviranno a chiarire l’entità reale del problema e a stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero.

Al momento, lo scenario più temuto non può essere escluso. Qualora gli accertamenti dovessero evidenziare una lesione muscolare di medio-alto grado, Djimsiti rischierebbe uno stop prolungato. In ambienti vicini al club si parla addirittura della possibilità di rivederlo in campo solo nel 2026, ipotesi che rappresenterebbe una vera e propria mazzata per la retroguardia atalantina.

L’infortunio di Djimsiti costringe Palladino a rivedere le rotazioni difensive, soprattutto in vista dei numerosi impegni ravvicinati tra campionato e coppe. Il difensore albanese è infatti uno degli elementi più affidabili della rosa, grazie alla sua esperienza e alla capacità di guidare il reparto arretrato.

In attesa dei responsi ufficiali, l’Atalanta incrocia le dita e spera che l’infortunio di Djimsiti si riveli meno grave del previsto. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’impatto reale di questo stop e per pianificare al meglio il futuro immediato della squadra.