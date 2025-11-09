Infortunio Dovbyk, brutte notizie per Gasperini: l’attaccante esce per un problema fisico. Le sue condizioni

Infortunio Dovbyk, le condizioni dell’attaccante ucraino sono assolutamente da valutare dopo il problema avuto contro l’Udinese. Le ultime.

Prosegue l’emergenza in attacco per la Roma, che durante la partita contro l’Udinese ha dovuto fare i conti con un nuovo problema: l’infortunio Dovbyk. L’attaccante ucraino, entrato con grandi aspettative nella formazione giallorossa, è stato costretto a uscire dal campo già nel primo tempo, aggravando le difficoltà offensive della squadra capitolina. La notizia ha subito preoccupato tifosi e addetti ai lavori, desiderosi di capire l’entità del problema e i tempi di recupero dell’attaccante.

L’episodio che ha causato l’infortunio Dovbyk è avvenuto al termine di un’azione fermata per fuorigioco. Dovbyk, dopo un contrasto in area, ha manifestato dolore alla zona dell’anca, toccandosi immediatamente la parte colpita. I sanitari della Roma sono intervenuti rapidamente e il giocatore ha chiesto il cambio, cedendo il posto a Baldanzi. La scena ha sottolineato quanto la squadra stia attraversando un momento delicato in attacco, con l’infortunio Dovbyk che si aggiunge ad altre assenze già pesanti.

Il tecnico giallorosso, durante la conferenza post-partita, ha fornito aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante, anche se la prognosi definitiva sarà chiarita nei prossimi giorni dopo gli esami strumentali. La Roma dovrà fare a meno di Dovbyk per alcune partite, e la gestione dell’attacco diventa quindi una priorità strategica per Gasperini. L’infortunio Dovbyk rischia di incidere sul rendimento della squadra, soprattutto in una fase delicata del campionato, in cui ogni punto e ogni giocatore possono fare la differenza.

La tifoseria giallorossa, in attesa di dettagli ufficiali, segue con ansia le notizie relative all’infortunio Dovbyk. L’attenzione è rivolta ai tempi di recupero e alla possibilità di vedere l’attaccante tornare in campo nei prossimi impegni di campionato e nelle partite di coppa. La gestione del rientro sarà fondamentale per evitare ricadute e garantire che Dovbyk possa esprimere al meglio il suo talento senza rischi ulteriori.

In sintesi, l’infortunio Dovbyk rappresenta un nuovo ostacolo per la Roma, che dovrà adattarsi rapidamente alla situazione in attacco. Il giocatore ucraino, fin qui protagonista di un buon avvio di stagione, resta centrale nei piani della squadra e il suo ritorno sarà seguito con grande attenzione dai tifosi e dalla stampa sportiva. L’obiettivo della Roma è ora quello di monitorare attentamente le condizioni dell’attaccante e pianificare il rientro in sicurezza, così da minimizzare l’impatto della sua assenza sul prosieguo del campionato.