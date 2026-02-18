Infortunio Gimenez: luce in fondo al tunnel per l’attaccante. Le sue condizioni e quando potrebbe tornare a disposizione del Milan, ultimissime

Infortunio Gimenez: le sue condizioni e quando può tornare a disposizione del Milan. Novità importanti riguardanti l’attaccante

Il lungo inverno di Santiago Gimenez sta finalmente lasciando spazio ai primi raggi di sole. L’attaccante messicano vede la fine del tunnel. Dopo l’intervento di pulizia artroscopica alla caviglia destra, eseguito lo scorso 18 dicembre ad Amsterdam per risolvere un dolore cronico, il “Bebote” è entrato nella fase cruciale della riabilitazione. A confermare l’ottimismo che si respira a Milanello è stato Massimiliano Allegri.

La tabella di marcia: rientro a marzo, ma la data è aprile

Verso la sfida contro il Como, Allegri ha tracciato la linea temporale: “Gimenez sta molto meglio, tra un mesetto potrebbe tornare in gruppo”. Parole che sanno di liberazione, ma che impongono prudenza. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, lo staff medico rossonero non ha intenzione di forzare i tempi. Se il rientro in gruppo è previsto per la metà di marzo, appare improbabile una convocazione per la gara contro il Torino (22 marzo). Il vero “cerchio rosso” sul calendario è fissato per il weekend del 4 aprile, data della delicatissima trasferta al “Maradona” contro il Napoli. È lì che Allegri spera di riavere la sua punta al 100%.

Una corsa contro il tempo per il Mondiale

Il recupero di Gimenez non è solo una questione clinica, ma strategica. L’investimento da 30 milioni di euro fatto in estate pesa sulle spalle del giocatore, che finora ha potuto esultare solo una volta (il 23 settembre in Coppa Italia contro il Lecce). Santi ha fame di riscatto: vuole ripagare la fiducia di un club che lo ha protetto nei momenti bui e, soprattutto, deve blindare la sua convocazione per il Mondiale 2026. Ritrovare il campo significa ridare ad Allegri una freccia fondamentale per il suo 4-3-3 e rilanciare il valore del cartellino in ottica mercato. Il Milan lo aspetta, il Messico lo osserva: aprile sarà il mese della verità.