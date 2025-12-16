Infortunio Gimenez, Milan in ansia per il suo attaccante: in caso di operazione il giocatore resterà ai box per diversi mesi. Le ultime

Infortunio Gimenez, l’attaccante del Milan è ancora ai box per il problema alla caviglia. Con l’operazione resterà out almeno 3 mesi

L’infortunio di Gimenez continua a tenere in apprensione il Milan e lo stesso Santiago Gimenez, chiamato a prendere una decisione fondamentale per il prosieguo della stagione. L’attaccante rossonero, alle prese da tempo con un problema persistente alla caviglia destra, sta valutando con grande attenzione il da farsi, consapevole che ogni scelta avrà conseguenze importanti sia a livello di club sia in ottica Nazionale. Il “Bebote”, infatti, è uno dei principali candidati alla convocazione con il Messico per i prossimi Mondiali, e proprio questo obiettivo sta pesando nelle sue riflessioni.

Secondo quanto riportato da ESPNmx, l’infortunio di Gimenez non si è ancora risolto completamente con le terapie conservative. Il dolore alla caviglia, che lo accompagna ormai da diversi mesi, continua a limitarne la condizione fisica e la continuità in campo. Per questo motivo, l’attaccante starebbe considerando seriamente l’ipotesi di un intervento chirurgico, ritenuto la soluzione più efficace per risolvere definitivamente il problema e tornare al 100% della forma.

La possibilità di operarsi rappresenta uno snodo cruciale nella stagione di Gimenez. Da un lato, l’intervento potrebbe garantire una guarigione completa e ridurre il rischio di ricadute, permettendogli di presentarsi nelle migliori condizioni agli appuntamenti futuri con la Nazionale messicana. Dall’altro, però, comporterebbe uno stop significativo che inciderebbe in modo pesante sui piani del Milan, proprio in una fase delicata dell’annata.

Infortunio Gimenez: i tempi di recupero preoccupano il Milan

Le indiscrezioni provenienti dal Messico non sono rassicuranti. ESPNmx ha confermato che, in caso di operazione, i tempi di recupero legati all’infortunio di Gimenez potrebbero essere piuttosto lunghi. Secondo le stime, lo stop potrebbe arrivare fino a tre mesi prima di rivedere l’attaccante nuovamente a disposizione.

Un’assenza così prolungata rischierebbe di complicare seriamente la corsa del Milan sia in campionato sia negli impegni ravvicinati come la Supercoppa Italiana. Lo staff tecnico dovrebbe rivedere le rotazioni offensive, mentre la dirigenza, con Igli Tare in prima linea, sarebbe costretta a valutare con urgenza soluzioni alternative sul mercato di gennaio per colmare il vuoto lasciato da Gimenez.

In attesa di una decisione definitiva, l’infortunio di Gimenez resta uno dei temi più caldi in casa Milan. La scelta tra continuare con terapie conservative o optare per l’intervento chirurgico potrebbe segnare non solo la sua stagione, ma anche il futuro immediato della squadra rossonera.