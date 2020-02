Infortunio Handanovic, l’Inter ad Udine con Padelli tra i pali: per il capitano nerazzurro un problema ad una mano

Ad Udine senza Handanovic. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il portiere sloveno è partito per la Dacia Arena insieme ai compagni, ma non scenderà in campo a causa di un problema ad un dito della mano.

Conte, dunque, si affiderà a Padelli. Per lui si tratterà dell’esordio in Serie A con la maglia dell’Inter. Con Handanovic out e la squalifica di Berni, inoltre, è stato aggregato alla squadra il figlio d’arte Filip Stankovic.