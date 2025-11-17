Infortunio Holm, Bologna in attesa degli esami strumentali: c’è una sensazione sul difensore svedese. Le ultime!

Infortunio Holm: primi dettagli e tempi da valutare dopo lo stop in Svezia-Svizzera. La speranza è che non sia nulla di grave. I dettagli

L’infortunio di Holm continua a tenere in apprensione il Bologna e lo staff tecnico, dopo lo stop accusato dal terzino svedese durante la gara tra Svezia e Svizzera. Emil Holm, schierato titolare nella sfida internazionale, si è fermato all’inizio del secondo tempo chiedendo immediatamente l’intervento dei medici. Il problema, localizzato tra la coscia e la zona inguinale, ha costretto il giocatore ad abbandonare il campo e ha fatto scattare l’allarme sulle sue condizioni.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bologna nell’edizione odierna, lo svedese è rientrato già ieri nel capoluogo emiliano per iniziare l’iter di valutazione del quadro fisico. Oggi Holm si sottoporrà ai primi accertamenti clinici, fondamentali per capire la reale entità dell’infortunio e per stabilire un’eventuale prognosi. Lo stesso giocatore, visibilmente deluso, ha dichiarato: «Non sto bene, ma è difficile dire qualcosa ora. Farò degli esami nelle prossime ore. Credo che non sia niente di grave, ma non potevo continuare a giocare». Una frase che lascia spazio all’ottimismo, pur invitando alla prudenza.

L’infortunio di Holm arriva in un momento particolarmente delicato per il Bologna, che considera il laterale una pedina importante nello scacchiere di Italiano. La sua progressione, la capacità di coprire tutta la fascia e l’intensità con cui interpreta entrambe le fasi lo hanno reso uno degli elementi più affidabili della rosa. Per questo il club aspetta con apprensione gli esiti degli esami, consapevole che un problema muscolare nella zona inguinale richiede sempre tempi di recupero che possono variare sensibilmente.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il fatto che Holm abbia percepito subito la necessità di fermarsi, evitando di forzare, potrebbe aver limitato il rischio di un guaio più serio. Tuttavia solo gli accertamenti diagnostici – tra ecografia e risonanza magnetica – permetteranno di capire se si tratta di una semplice contrattura, di un affaticamento o di una lesione più significativa. In base a ciò, lo staff medico del Bologna potrà impostare un percorso di recupero mirato, con l’obiettivo di reinserire il giocatore senza rischi di ricadute.

Nel frattempo, il club si prepara a eventuali soluzioni alternative sulla fascia destra, consapevole che l’assenza di Holm potrebbe pesare soprattutto nelle prossime settimane. L’infortunio di Holm rimane dunque un tema centrale in casa rossoblù, in attesa di aggiornamenti ufficiali che chiariranno tempi e modalità del suo ritorno in campo.