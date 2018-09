Infortunio Iago Falque: problema muscolare per lo spagnolo, entra Zaza

Infortunio Iago Falque: brutta tegola per Walter Mazzarri che ha dovuto sostituire al quarto d’ora lo spagnolo per un sospetto stiramento

Brutta notizia per il Toro e per Walter Mazzarri. Iago Falque ha infatti dovuto abbandonare il campo per un sospetto stiramento alla coscia destra, intorno al quarto d’ora del primo tempo dopo un allungo per rincorrere il pallone. L’esterno si è fermato e ha fatto un cenno inequivocabile alla panchina granata, chiedendo il cambio. Al suo posto Simone Zaza. Lo spagnolo verrà valutato nei prossimi giorni con esami specifici e se dovesse essere confermato lo stiramento, saranno valutati i temi di recupero.