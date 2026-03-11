Infortunio Idrissi, dramma per il terzino del Cagliari: stagione finita! La diagnosi non lascia dubbi

Infortunio Idrissi, dramma per il giovane terzino classe 2005 del Cagliari: stagione finita! La diagnosi non lascia dubbi: l’esito degli esami

Il Cagliari continua a essere perseguitato dalla sfortuna in questa stagione, che sembra non voler concedere tregua alla squadra rossoblù. Dopo una serie di disavventure, l’ennesimo colpo arriva dal giovane terzino Riyad Idrissi, che è diventato l’ultima vittima di questa maledizione che colpisce la compagine sarda. Il giocatore, classe 2003, ha subito un infortunio gravissimo durante la partita contro il Como, come riportato da Il Corriere dello Sport.

L’incidente in campo: la brusca frenata che cambia tutto

Tutto è accaduto in pochi minuti. Subentrato a Rodriguez al 33′ del secondo tempo, Idrissi ha mostrato subito la sua grinta sulla fascia sinistra. Dopo una progressione promettente, una brusca frenata a fondo campo ha tradito il ginocchio del giovane difensore. Inizialmente, si pensava che potesse rientrare in gioco, ma il dolore era troppo forte. Il tecnico Pisacane, resosi conto della gravità della situazione, è stato costretto a sostituirlo con Pavoletti, mentre Idrissi, visibilmente sconfortato, ha lasciato il campo.

Il verdetto medico: intervento chirurgico e stagione finita

Il referto medico arrivato da Villa Stuart, a Roma, ha confermato i timori: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lo staff del professore Mariani ha dichiarato che Idrissi dovrà affrontare un intervento chirurgico di ricostruzione. L’infortunio comporta un lungo stop, con una riabilitazione che si stima durerà almeno sei mesi, mettendo fine alla stagione di Idrissi. Questo grave infortunio si aggiunge alle difficoltà che il Cagliari ha dovuto affrontare in una stagione segnata da molti incidenti di percorso. La squadra si ritrova ora senza uno dei suoi giovani talenti, con la speranza che Idrissi possa tornare più forte di prima.