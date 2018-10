Infortunio Insigne: l’attaccante azzurro non parte per Udine!

Infortunio Insigne, Ancelotti sgancia la bomba in conferenza: Insigne out con l’Udinese

Notizia bomba direttamente dalla conferenza stampa di Ancelotti che precede l’anticipo delle 20.30 di domani tra Udinese e Napoli. Lorenzo Insigne non parteciperà alla trasferta contro i bianconeri. Nulla di grava come sottolinea il tecnico degli azzurri, ma probabilmente a causa di un affaticamento il capocannoniere napoletano non sarà della gara. L’obiettivo sarà quello di recuperarlo per la sfida di mercoledì contro il Paris-Saint Germain.