Il difensore granata, arrivato nel corso dell’estate, è costretto a lasciare il campo durante Toro-Roma per un problema alla caviglia. Gli aggiornamenti sulle condizioni di Izzo

È sfortunato l’esordio in maglia granata di Armando Izzo. Il difensore campano, storicamente propenso agli infortuni, è costretto a lasciare il campo nel corso del secondo tempo della sfida con la Roma.

Problema alla caviglia sinistra (possibile distorsione) per lui e immediata sostituzione: al suo posto dentro Bremer. L’ex centrale del Genoa è uscito dal rettangolo verde in lacrime. Si teme un problema grave. Le sue condizioni verranno monitorate di ora in ora nel corso delle prossime ore.