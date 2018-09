Infortunio Khedira: problema muscolare per il centrocampista, costretto ad uscire dentro Emre Can

Tegola per la Juventus nella serata dell’esordio in Champions League. Intorno al 20′ del primo tempo, Sami Khedira ha chiesto il cambio a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Immediata la sostituzione di Allegri che ha fatto entrare Emre Can. Nei prossimi giorni verranno effettuati esami specifici per valutare l’entità dell’infortunio e stabilirne eventuali tempi di recupero.