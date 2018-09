Valencia-Juventus: formazioni ufficiali e diretta live – Champions League 2018/2019

Valencia-Juventus, prima giornata gruppo H Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Valencia torna in Champions League per la prima volta dalla stagione 2015/2016 grazie agli investimenti di Peter Lim. La Juve ha ben figurato negli ultimi 4 anni, ha ingaggiato Cristiano Ronaldo, il miglior marcatore della storia in Champions con 120 gol e quest’anno, per stessa ammissione dei dirigenti, dell’allenatore e dei calciatori, punta alla vittoria finale. I bianconeri sperano di aver salito l’ultimo gradino che li distaccava dalle big d’Europa. La partita di questa sera potrà dare serie indicazioni a riguardo. Allegri dovrà fare a meno degli infortunati De Sciglio, Barzagli e Spinazzola. Diverse assenze anche per Marcelino: non convocati Coquelin, Kondogbia e Garay. Presto tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Valencia-Juve. Fischio d’inizio alle 21.

Valencia-Juventus: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Valencia-Juventus: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

ARBITRO: Felix Brych (GER)

Valencia-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Marcelino, per la prima di Champions, si affiderà al 4-4-2: il duo in attacco sarà Rodrigo-Gameiro, che tuttavia è rimasto a secco nell’ultima di campionato, finita 0-0 contro il Betis Siviglia, ma non è escluso l’impiego di Guedes,recuperato. In porta dovrebbe rivedersi Neto, dopo la staffetta con Domenech nel match di Liga. L’ex Inter, Kondogbia, invece, potrebbe non far parte del match a causa di un infortunio occorso contro il Betis. In difesa, dove manca Garay, agiranno sulle fasce Gayà e l’italiano Piccini. Allegri, forte del primato in classifica in Serie A, si tuffa in Champions con l’intenzione di mettere nuovamente Cristiano Ronaldo nelle migliori condizioni per portare la propria squadra alla vittoria, così come successo contro il Sassuolo. Probabilmente il modulo sarà sempre 4-3-3, ma rispetto alla gara di campionato in regia tornerà Pjanic con Matuidi e Khedira ad affiancarlo. Rientrerà, inoltre, al centro della difesa capitan Chiellini. In avanti gli intoccabili sono sempre Mandzukic e Ronaldo, quindi per il ruolo di ala destra si contendono una maglia Bernardeschi e Douglas Costa.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Torres, Kondogbia, Parejo, Cheryshev; Gameiro, Rodrigo. All. Marcelino.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri.

Queste le parole di Allegri alla vigilia: «L’episodio di domenica ha sorpreso tutti e secondo me anche lo stesso Douglas Costa. Ha chiesto scusa e pagherà con la squalifica. Potrà dimostrare con il suo consueto fair play che quello di domenica è stato un caso. La società non farà ricorso sulla sua squalifica. La scelta su di lui in campo domani sarà esclusivamente una questione tecnica. Dybala? Sta crescendo, domenica ha giocato bene, ho molti dubbi per domani e lasciar fuori qualcuno è difficile. Domani giocheranno sicuramente Bonucci e Chiellini, davanti uno tra Mandzukic e Dybala, laterali possono giocare Cancelo, Alex Sandro o Cuadrado. Bernardeschi è uno dei possibili candidati a giocare, ma devo ancora decidere. Il nostro obiettivo è quello di rimanere stabilmente nelle prime quattro in Champions League. Cominciamo dal vincere qui, in questi stadi complicati, partendo da Valencia. Se domani il risultato sarà positivo il cammino sarà agevole, con un pareggio saremo messi bene, in caso negativo il girone sarà in salita. Per far contare la seconda parte di stagione, bisogna fare bene nella prima. Dobbiamo arrivare al 30 dicembre in testa alla Serie A e avendo passato il turno di Champions. Siamo tra le favorite, ma la Champions è strana e basta poco per cambiare tutto. Cristiano Ronaldo è uno dei due giocatori più forti al mondo in questi ultimi anni. Ma non dimentichiamo che la Juve è arrivata 2 volte in finale. Siamo cresciuti in autostima e sappiamo che abbiamo più possibilità».

Queste invece le dichiarazioni di Marcelino, allenatore del Valencia: «La Juve è la miglior squadra italiana senza nessun dubbio. Lo dicono i risultati. E’ una squadra che riesce ad ottimizzare le risorse. Una squadra grandissima per la storia e per le qualità. Una delle principali candidate alla vittoria. Ha un grande tecnico, Allegri, che è uno degli allenatori più prestigiosi in Europa. Lo dimostra il fatto che giochi la Champions da cosi tanti anni consecutivi. Cristiano Ronaldo? Abbiamo giocato molte volte contro di lui. La sua presenza non modificherà il nostro modo di giocare, ma cercheremo di limitarlo il più possibile, così come il resto della Juve. La Juve ha tanta pazienza, sa sfruttare gli errori degli avversari. Ha grande capacità collettiva di raggrupparsi e allo stesso tempo grande qualità individuale».

Valencia-Juventus: i precedenti del match

Valencia-Juve è una novità in Champions League. Strano a dirsi ma le due formazioni non si sono mai affrontate, prima d’ora, in Champions League. La formazione valenciana diventerà l’ottava squadra spagnola ad affrontare i bianconeri in Champions. I bianconeri devono stare attenti perché 5 delle ultime 6 sconfittein Champions League sono arrivate per mano di avversarie spagnole.

Valencia-Juventus: l’arbitro del match

È Felix Brych l’arbitro scelto dall’Uefa per Valencia-Juventus. Il fischietto tedesco sarà coadiuvato dai connazionali Borsch e Lupp. Come quarto ufficiale ecco Hacker, mentre gli assistenti d’area saranno Dankert e Fritz. Cinque i precedenti tra l’arbitro tedesco e la Juventus: il bilancio è di 2 successi, 1 pareggio e 2 ko, uno di questi nella finale di Cardiff contro il Real Madrid.

Valencia-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Valencia-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Arena (canale 204 dello Sky Box, in HD 243), Sky Calcio 2 (canale 253 dello Sky Box, anche in HD) e sul digitale terrestre al canale 384, oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.