Infortunio Kolasinac, come sta il giocatore dell’Atalanta dopo il problema contro la Roma? Le sue condizioni e quando potrà rientrare a disposizione

Infortunio Kolasinac, le condizioni del difensore dell’Atalanta dopo il problema contro la Roma. Dovrebbe trattarsi solo di una contusione

Ancora una battuta d’arresto per Sead Kolasinac. L’infortunio di Kolasinac torna a far parlare proprio nel momento in cui il difensore bosniaco sembrava aver ritrovato una discreta continuità fisica e di rendimento. Schierato titolare da Palladino nella sfida tra Atalanta e Roma, il centrale nerazzurro è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena 25 minuti di gioco, lasciando spazio al giovane Ahanor.

Una durata davvero minima per la partita di Kolasinac, che non è riuscito neppure a raggiungere la mezz’ora di gioco, interrompendo bruscamente una serata che doveva rappresentare un’ulteriore conferma della sua importanza nello scacchiere difensivo dell’Atalanta. L’infortunio di Kolasinac è arrivato a palla lontana, senza un contrasto evidente, quando il giocatore si è improvvisamente seduto sul terreno di gioco richiamando l’attenzione dello staff medico.

In un primo momento si era pensato a un problema muscolare, con particolare riferimento al polpaccio. Le immagini e le prime valutazioni a bordo campo hanno però chiarito che l’infortunio di Kolasinac riguarda il ginocchio sinistro. Il difensore ha provato inizialmente a stringere i denti e a rimanere in campo, ma dopo pochi istanti ha dovuto arrendersi, comprendendo come la sostituzione fosse inevitabile.

L’uscita dal campo ha inevitabilmente fatto scattare l’allarme in casa Atalanta, considerata la storia recente del giocatore, spesso condizionata da problemi fisici. Tuttavia, le prime notizie arrivate sembrano rassicuranti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’infortunio di Kolasinac dovrebbe trattarsi di una semplice contusione al ginocchio, senza interessamento dei legamenti o delle strutture più delicate dell’articolazione.

Ovviamente, per avere un quadro definitivo, saranno necessari gli esami strumentali previsti nei prossimi giorni. Solo allora si potrà stabilire con certezza l’entità dell’infortunio di Kolasinac e i tempi di recupero. Al momento, però, filtra un moderato ottimismo: lo staff medico nerazzurro non sarebbe particolarmente preoccupato e la sensazione è che lo stop possa essere limitato.

Resta l’amarezza per un nuovo stop che interrompe ancora una volta il percorso di Kolasinac, ma l’Atalanta spera di riaverlo presto a disposizione per affrontare al meglio i prossimi impegni di campionato.