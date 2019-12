Infortunio Kucka: problema al polpaccio per il centrocampista

Juraj Kucka non è rientrato in campo nel secondo tempo di Sampdoria-Parma: lo ha fermato un infortunio al polpaccio

Altra tegola per Roberto D’Aversa. Juraj Kucka si è dovuto fermare nell’intervallo di Sampdoria-Parma per un infortunio al polpaccio patito nel primo tempo. Obbligato il cambio per D’Aversa che ha fatto entrare Brugman.

Lo slovacco aveva portato in vantaggio la sua squadra con un imperioso stacco di testa da calcio d’angolo. Nei prossimi giorni Kucka effettuerà esami approfonditi per valutare l’entità dell’infortunio.