Infortunio Lautaro, il rientro è vicino! Fissata la data per il ritorno in campo del capitano nerazzurro

L’Inter deve fronteggiare un’assenza di assoluto rilievo per i prossimi impegni in calendario. Lautaro Martinez è fermo a causa di un infortunio muscolare che lo costringe a rimanere lontano dal gioco da circa due settimane. Secondo le informazioni divulgate da La Gazzetta dello Sport, il percorso clinico di Lautaro procede positivamente, ma richiede estrema attenzione quotidiana. Il giocatore salterà ufficialmente e definitivamente l’attesa sfida stracittadina in programma per questa domenica. L’attaccante non ha ancora raggiunto la totale condizione fisica necessaria per competere ad alti livelli. Per questo motivo, lo staff medico ha stabilito di non forzare in alcun modo le tempistiche del rientro. L’intenzione principale dei medici è quella di scongiurare preventivamente qualsiasi rischio di una ricaduta che allungherebbe ulteriormente i tempi di guarigione, compromettendo la volata finale. L’obiettivo del recupero è interamente finalizzato a riavere il calciatore a disposizione prima della sosta dedicata agli impegni delle Nazionali.

Nel frattempo, Cristian Chivu sta attentamente valutando diverse soluzioni tattiche per cercare di compensare la mancanza nel reparto offensivo. La data fissata e segnata in rosso sul calendario per il rientro è quella del 22 marzo, giorno in cui si disputerà l’insidiosa trasferta contro la Fiorentina. Lautaro Martinez punta in maniera decisa a essere regolarmente inserito nella lista dei convocati per la gara che si giocherà al Franchi. Questo atteso match in terra toscana rappresenta indubbiamente uno snodo fondamentale per il percorso in campionato e per consolidare attivamente la posizione in classifica generale. La prolungata indisponibilità di Lautaro obbliga inevitabilmente il gruppo a riorganizzare lo sviluppo della manovra avanzata per mantenere invariata l’efficacia realizzativa sotto porta. Nelle prossime sessioni di allenamento nel centro di Appiano Gentile, il giocatore porterà avanti con costanza il proprio programma di lavoro strettamente personalizzato. L’auspicio concreto dello staff tecnico è quello di riaggregarlo al gruppo durante la settimana che precederà l’incontro con la formazione viola.