Infortunio Lovric con la Slovenia: Udinese in allarme. Ultime

Infortunio Lovric con la Slovenia: Udinese in allarme per le condizioni del proprio centrocampista. Non ancora nota l’entità del problema

Arrivano notizie preoccupanti per l’Udinese dal fronte degli impegni internazionali. Durante il primo tempo della partita tra Svizzera e Slovenia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, il centrocampista bianconero Sandi Lovric è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio.

L’episodio è avvenuto al 21° minuto di gioco, quando il calciatore sloveno ha avvertito un problema fisico e ha immediatamente chiesto la sostituzione allo staff tecnico della sua nazionale. Lovric è quindi uscito dal terreno di gioco, lasciando il posto al compagno Dejan Petrovic.

L’uscita prematura dal campo di uno dei giocatori chiave del centrocampo dell’Udinese ha destato immediata apprensione in casa friulana. Al momento non è ancora stata resa nota l’entità precisa del problema fisico accusato dal giocatore, e si attendono comunicazioni ufficiali e gli esiti degli esami strumentali per avere un quadro più chiaro della situazione.

Questa battuta d’arresto mette in serio dubbio la sua disponibilità per i prossimi impegni di campionato. La presenza di Lovric è infatti considerata a forte rischio per la trasferta dell’Udinese contro il Pisa, in programma domenica. L’assenza del centrocampista sloveno rappresenterebbe una perdita significativa per lo scacchiere tattico del tecnico, che ora spera in notizie confortanti riguardo ai tempi di recupero del suo giocatore. L’ambiente bianconero resta con il fiato sospeso, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di uno dei suoi elementi più rappresentativi.