Infortunio Lukaku, ansia Napoli: possono cambiare anche le strategie di mercato qualora lo stop del bega dovesse essere lungo

Ore di apprensione in casa Napoli. Il precampionato si è chiuso con una vittoria contro l’Olympiacos, ma anche con un’enorme preoccupazione legata a Romelu Lukaku. Oggi, domenica 17 agosto, è il giorno della verità per il centravanti belga, che si sottoporrà agli esami strumentali per definire l’entità del risentimento al quadricipite della coscia sinistra accusato nell’amichevole di Castel di Sangro. Le prime sensazioni non sono positive: come riporta il Corriere del Mezzogiorno, si teme almeno un mese di stop, uno scenario che lo escluderebbe con certezza dalle prime, delicate sfide di campionato contro Sassuolo e Cagliari.

L’esito degli esami, tuttavia, non influenzerà solo le scelte di formazione di Antonio Conte, ma potrebbe innescare un vero e proprio effetto domino sul mercato del club. Se la diagnosi dovesse confermare un infortunio di lunga durata, gli scenari strategici del Napoli cambierebbero radicalmente. L’operazione più a rischio è quella legata a Eljif Elmas: la sua cessione al Lipsia, già definita nei dettagli e approvata dal giocatore nonostante il pressing del West Ham, potrebbe essere improvvisamente congelata.

La logica del club è chiara: un’assenza prolungata di “Big Rom” costringerebbe la dirigenza a mantenere più opzioni e profondità in rosa, evitando di privarsi di un jolly prezioso come il macedone. Di conseguenza, si riaprirebbe anche la caccia a un nuovo attaccante. Lorenzo Lucca, autore di un ottimo precampionato con quattro reti, ha convinto Conte, ma la società sa bene che non può bastare. Se il bomber belga dovesse restare ai box a lungo, diventerebbe prioritario affiancare all’ex Udinese un’alternativa affidabile per non lasciare sguarnito il reparto offensivo. Il futuro di Elmas e le prossime mosse del Napoli sono, di fatto, appese all’esito della risonanza magnetica di Lukaku.