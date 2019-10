Infortunio Malcuit: i tempi di recupero del terzino del Napoli

Malcuit è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo l’infortunio rimediato: tempi di recupero tra i 5 e i 6 mesi

Kevin Malcuit è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Operazione perfettamente riuscita, come comunicato dal Napoli.

Il terzino dovrà stare lontano dai campi per almeno cinque mesi, considerando l’intero iter riabilitativo per recuperare la condizione fisica. Per lui, dunque, la stagione è fortemente a rischio.