Infortunio Malcuit: trauma distorsivo al ginocchio destro

Kevin Malcuit fuori in lacrime nel secondo tempo di Napoli-SPAL: l’infortunio al ginocchio del terzino francese sembra serio

Nel secondo tempo Kevin Malcuit è uscito in lacrime dal campo per un brutto infortunio al ginocchio. Questo il comunicato del Napoli in merito all’infortunio del terzino francese.

«Kevin Malcuit, che è uscito per infortunio durante Spal-Napoli, ha riportato un forte trauma distorsivo al ginocchio destro. Il difensore azzurro domani si sottoporrà ad esami per stabilire l’entità dell’infortunio».