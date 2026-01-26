Infortunio Manu Koné, tegola per la Roma! C’è lesione per il centrocampista, i tempi di recupero e quali partite salterà

Infortunio Manu Koné, tegola per la Roma! Quanto starà fuori il centrocampista e quali partite salterà

Il pareggio e la prestazione contro il Milan lasciano uno strascico amaro, anzi amarissimo, in casa Roma. Quello che inizialmente sembrava un risentimento muscolare gestibile si è trasformato, dopo gli esami strumentali di questa mattina, in una vera e propria tegola per le ambizioni giallorosse. Manu Koné sarà costretto a un lungo stop. Il verdetto dei medici non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche.

Il comunicato e i tempi di recupero

Gli accertamenti a cui è stato sottoposto il giocatore, uscito dolorante al 58′ della sfida contro i rossoneri toccandosi vistosamente la gamba, hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Un infortunio non banale, che richiede cautela e tempi fisiologici di guarigione precisi. La prognosi stimata è di circa un mese. Gian Piero Gasperini perde così una pedina fondamentale per il suo scacchiere tattico proprio nel cuore della stagione. Se il recupero procederà senza intoppi, Koné potrebbe tornare a disposizione per la fine di febbraio, saltando un ciclo di partite cruciali sia in campionato che in Europa. Il calciatore salterà sicuramente Panathinaikos, Udinese, Cagliari, Napoli, Cremonese con la speranza – per i giallorossi – di tornare il 1^ marzo per il match casalingo contro la Juventus.

Emergenza totale: un reparto da inventare

L’assenza del francese aggrava una situazione già critica all’interno di Trigoria. L’infermeria giallorossa, infatti, è decisamente affollata. Lo stop di Koné si somma alle assenze pesanti, già note, di Mario Hermoso e soprattutto di Artem Dovbyk. Il bomber ucraino è ancora ai box, lasciando l’attacco orfano del suo leader. Gasperini dovrà ora fare appello a tutta la sua esperienza per ridisegnare la squadra, chiedendo agli altri centrocampisti (Cristante e Pellegrini su tutti, ma occhio alle seconde linee) uno sforzo extra per non far rimpiangere il dinamismo di Koné.