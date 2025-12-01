Infortunio Mazzitelli, il Cagliari rischia di perdere il suo regista per l’ottavo di Coppa Italia al Maradona. Le ultime

Cagliari News
Archiviata la difficile trasferta piemontese, chiusa con la sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus nella 13ª giornata di Serie A, il Cagliari deve subito voltare pagina. I rossoblù hanno pochissimo tempo per recuperare energie e preparare un impegno di altissimo livello.
Ottavi di finale, ostacolo Napoli
Il calendario propone immediatamente un crocevia fondamentale: gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Martedì 3 dicembre alle ore 18:00, la squadra di Fabio Pisacane sarà di scena sul prato dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, in una gara che vale l’accesso ai quarti.
Mattizelli in dubbio
La preparazione procede intensa, ma lo staff medico e tecnico guarda con apprensione alle condizioni di Luca Mattizelli. Il centrocampista, prezioso per intelligenza tattica e capacità di dettare i tempi a centrocampo, è alle prese con un affaticamento al polpaccio. Anche ieri ha svolto lavoro personalizzato, segnale della necessità di gestire con cautela il suo carico fisico.
Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il recupero in tempo per la sfida di martedì appare complicato. La sua assenza costringerebbe Pisacane a rivedere le strategie in mediana, un reparto cruciale per affrontare un avversario di spessore come il Napoli.
