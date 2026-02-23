Connect with us
Infortunio Mazzitelli, arrivano gli esiti degli esami: svelati tempi di recupero! Le ultime novità sul centrocampista

Infortunio Mazzitelli, arrivano gli esiti degli esami: confermata la distrazione al soleo, tempi di recupero stimati

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, sarà costretto a fermarsi per un breve periodo a causa di un infortunio. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato una distrazione di basso grado del soleo della gamba sinistra. I tempi di recupero stimati sono di 10-15 giorni, motivo per cui il giocatore salterà sicuramente la sfida contro il Parma.

Il centrocampista non potrà essere a disposizione per la gara di venerdì, ma lo staff medico spera di riaverlo almeno per il successivo impegno contro il Como. La prudenza, però, resta fondamentale: l’obiettivo principale è riportarlo in campo in condizioni ottimali per la partita contro il Pisa, considerata la più realistica per il suo rientro.

L’assenza di Mazzitelli rappresenta un’ulteriore difficoltà per una squadra già colpita da numerosi infortuni. Nonostante ciò, Pisacane mantiene fiducia nel recupero rapido del giocatore, convinto che il suo ritorno possa dare nuova solidità al centrocampo rossoblù

